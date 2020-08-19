【新股IPO】和鉑醫藥計劃集資31.2億元　公司正研發新冠治療抗體

▲ 和鉑醫藥於今年7月獲得約1.03億元C輪融資（約8億港元），當中奧博資本OriMed、碧桂園創投亦有份投資。

內地臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥於昨日遞交上市申請，市場消息指，公司初步計劃集資約4億美元（31.2億港元），聯席保薦人為摩根士丹利、美銀、及中信里昂。

和鉑醫藥已有六個項目進入臨床階段。值得留意的是，公司目前正研發HBM9022項目其適應症為新冠肺炎。該項目為一款由烏特勒支大學及伊拉斯姆斯醫學中心使用和鉑抗體平台共同發現的全人源中和抗體47D11。該項目處於臨床前階段。

此外，和鉑醫藥早前與維亞生物 （01873） 達成戰略合作，共同孵化創新生物藥企業，加速新藥研發進程。和鉑醫藥於今年7月獲得約1.03億元C輪融資（約8億港元），當中奧博資本OriMed、碧桂園創投亦有份投資。

截至今年上半年，集團虧損錄4831萬元（人民幣，下同），去年同期虧損錄3752萬元；上半年收入由55.6萬元增至6070萬元。集團預期，今年年底2淨虧損增加，主要因為公司繼續臨床開發候選藥物（尤其是核心項目）將繼續產生重大開支。

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責任編輯：謝卓榮