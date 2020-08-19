【700騰訊】在家工作成新常態 騰訊雲會議軟件用戶大增

今年疫情爆發，為免互相傳染，不少企業決定推行在家工作（Work From Home），因此對網上會議軟件的需求大增。騰訊（00700）旗下騰訊雲亦公布，其會議工具VooV Meeting第二季全球每日的活躍用戶數量增加近1.5倍，過去兩個月的註冊用戶數量亦增加近兩成半。騰訊表示，VooV Meeting的使用量有顯著增長，證明不少企業在疫情期間受惠於此服務。希望可以藉着會議工具增設的新功能繼續履行「用戶為本、科技向善」的企業使命及願景。

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現時VooV Meeting現時推出了多項新功能，當中包括時區選擇、週期會議功能、提升美顏和虛擬背景功能、會議期間的表情符號和一對一私訊功能、靜音模式關閉提示等。即使用戶沒有下載VooV Meeting的應用程式，亦可以電話撥入或通過WeChat的小程式進入會議。疫情期間，VooV Meeting更免費開放可供300人同時進行線上會議功能。

騰訊在近年的業績時曾指出，疫情加快企業應用雲端服務，認為長遠可加強商用雲服務的普及，帶來長綫機會。最新公布的第二季業績中，騰訊的雲及其他企業服務收入錄得同比及環比增長，主要受互聯網公司及公共服務領域客 戶的雲服務用量提升帶動。

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