美國前第一夫人Vote項鍊極速售罄 設計師一夜爆紅

▲ 前第一夫人米歇爾在民主黨全國代表大會上演講後，她所佩戴的項鍊極速售罄，其設計師也一夜爆紅。

前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）在民主黨全國代表大會上演講，為拜登拉票，呼籲國民投票，連她所佩戴的項鍊都十分切合主題，設計上有「Vote（投票）」的字眼。該款項鍊在演講後極速售罄，其設計師一夜爆紅。

來自洛杉磯的珠寶設計師庫斯伯特（Chari Cuthbert）分享，收到母親電話，說在電視上看到她設計的「Vote（投票）」項鍊時，喜出望外。這款項鍊在她的個人珠寶品牌ByChari網站上有售，售價295美元（港元售價2,750元）。在米歇爾的演講後，網站通宵訂單一個接一個，庫斯伯特表示，至早上更需贈聘人手處理訂單。現時網站上顯示，項鍊製作需時，訂購也要3至4星期後才能有貨。

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庫斯伯特分享，她在幾年前構思這個設計，其時只是製作給自己佩戴，適逢2018年中期選舉，才開始籌備產品營銷。

她透露，前第一夫人米歇爾的形象設計師曾邀請庫斯伯特為米歇爾設計項鍊，她便送上這條Vote項鍊，但不知道對方會在什麼時候佩戴，從沒想過她會在全國直播的電視活動上佩戴，讓她驚喜萬分。

▲ 前第一夫人米歇爾在民主黨全國代表大會上演講，其時佩戴有Vote（投票）字樣的項鍊，配合她呼籲國民投票的信息。

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責任編輯：葉芷樺