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馬雲談比爾蓋茨被妖魔化：每天罵我們的人多得很

股樓投資 19:13 2020/08/22

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「你有多大的影響力，就要接受多大的挑戰。」阿里巴巴創辦人馬雲說。

何解馬雲會這樣說呢？事緣是他在一個訪問中被問及比爾蓋茨（Bill Gates）現在被妖魔化，甚至被懷疑要通過疫苗植入芯片，馬雲會否同情他。

稍早前，比爾和梅林達·蓋茨基金會宣布，將向印度血清研究所提供1.5億美元的風險資金，以支持該機構生產由牛津大學和美國生物制藥公司Novavax開發的兩種新冠病毒疫苗。蓋茨基金會要求，這兩種疫苗的價格不能超過每劑3美元，以促進印度和其他中低收入國家公平獲得疫苗。

相關文章: 比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕

馬雲就覺得，「每天罵你的人很多，每天說我們的人多得很；這世界上總有百分之一，百分之二的人，你說什麼他都不相信，幹嗎要花時間跟他們去生氣呢？當年比爾蓋茨在創造微軟的時候，就已經先人走一步。所以我不旦沒有為他的遭遇感到同情，甚至是很欣賞地看着他依然在領先，依然在盡最大的努力。」

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比爾蓋茨今天不為名、不為錢，也不為了權，馬雲認為比爾蓋茨是有一份責任要跟別人去分享。

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記者：張以正

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