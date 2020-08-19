【港交所業績】李小加：美國制裁行動難料　或「殺敵八百自損一千」

▲ 港交所行政總裁李小加美國投資者都是聰明錢，不是美國政府說了算。

港交所 （00388） 行政總裁李小加出席港交所半年業績時，回應近期美國總統特朗普揚言港交所不再成功。李小加形容，現時的制裁措施與以往所認知的完全不同，可以做的時候必須做好準備，但當制裁措施失去底綫，也準備不了，又笑說自己「沒有Twitter帳戶」，要不斷消化新聞。

李小加坦言，現時難以估計制裁措施，最終措施「殺敵一千、自損八百」或「殺敵八百、自損一千」，誰也想像不了，但認為在大格局前港交所做出創紀錄業績，可解說港交所的情況。

李小加補充，美國機構投資者、基金經理都是「聰明錢」，在全球遊走，從來不是由政府叫他們做甚麼就做甚麼，而香港一直是「很好的市場（great market）」，市場會自行解答疑慮（speak for themselves）。

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記者：麥德銘