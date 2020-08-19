▲ 【新西蘭疫情】派500國防人員巡邏 堵檢疫設施漏洞

新西蘭疫情擴散，當局加強檢疫措施。最大城市奧克蘭的群聚感染已增至75人，目前仍未知新型冠狀病毒源頭，當局調派500名國防人員在負責檢疫的酒店巡邏。總理阿德恩指，周三（19日）新增5宗確診，意味病毒仍未在社區肆虐。

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私人保安承包商的員工洩露隔離住客的個人資料，當局派出國防人員取代保安。阿德恩（Jacinda Ardern）表示，雖然加強了檢疫部署，但邊境管制「永遠不會完美」。

新西蘭共有2個隔離檢疫設施，自4月起營運，已有4萬多人入住。

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奧克蘭的感染群組中，5人需入院接受治療，125人需入住檢疫中心隔離。

新西蘭幾乎90%的病例是原住民毛利人或帕斯菲卡人。

新西蘭102日「零確診」破功後，旋即實施嚴格的封鎖措施，遭反對派強烈批評。雖然當局的做法合理，但最高法院早前裁定，上一波疫情部分封鎖措施違法，限制了國民和平集會等自由和權利。

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責任編輯：鄧燕君