  • 27°C
香港時間 : 2020819日 (三) 18:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新西蘭疫情】派500國防人員巡邏 堵檢疫設施漏洞

環球社會熱點 18:01 2020/08/19

分享：

【新西蘭疫情】派500國防人員巡邏 堵檢疫設施漏洞

新西蘭疫情擴散，當局加強檢疫措施。最大城市奧克蘭的群聚感染已增至75人，目前仍未知新型冠狀病毒源頭，當局調派500名國防人員在負責檢疫的酒店巡邏。總理阿德恩指，周三（19日）新增5宗確診，意味病毒仍未在社區肆虐。

英國半價堂食反應熱烈 兩周3500萬人次使用價惠

【南韓疫情】教會群組擴大 近300新症逾5個月新高

私人保安承包商的員工洩露隔離住客的個人資料，當局派出國防人員取代保安。阿德恩（Jacinda Ardern）表示，雖然加強了檢疫部署，但邊境管制「永遠不會完美」。

新西蘭共有2個隔離檢疫設施，自4月起營運，已有4萬多人入住。

【新冠疫苗】澳洲簽2500萬劑協議 總理承諾全民免費接種

【歐洲第二波疫情】法國強制打工仔戴口罩 確診飆升與職場有關

奧克蘭的感染群組中，5人需入院接受治療，125人需入住檢疫中心隔離。

新西蘭幾乎90%的病例是原住民毛利人或帕斯菲卡人。

新西蘭102日「零確診」破功後，旋即實施嚴格的封鎖措施，遭反對派強烈批評。雖然當局的做法合理，但最高法院早前裁定，上一波疫情部分封鎖措施違法，限制了國民和平集會等自由和權利。

【新西蘭第二波疫情】 再現源頭不明個案 基因排序顯示跟美國有關

【新冠肺炎】特朗普批新西蘭確診飆升 新西蘭總理反擊：跟美國無得比

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：鄧燕君

相關文章

英國半價堂食反應熱烈 兩周3500萬人次使用優惠
今日
英國半價堂食反應熱烈 兩周3500萬人次使用優惠
【南韓疫情】教會群組擴大 近300新症逾5個月新高
今日
【南韓疫情】教會群組擴大 近300新症逾5個月新高
【歐洲第二波疫情】法國強制打工仔戴口罩 確診飆升與職場有關
今日
【歐洲第二波疫情】法國強制打工仔戴口罩 確診飆升與職場有關
【新冠疫苗】澳洲簽2500萬劑協議 總理承諾全民免費接種
今日
【新冠疫苗】澳洲簽2500萬劑協議 總理承諾全民免費接種
【南韓疫情】周三起禁止首都圈教會集會 只准網上崇拜
2020/08/18
【南韓疫情】周三起禁止首都圈教會集會 只准網上崇拜
疫情 遊行集會 酒店 奧克蘭 新西蘭 隔離營 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【英國疫情】流感死亡個案為新冠肺炎6倍 一周死逾千人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普弟弟病逝 終年71歲
特朗普弟弟病逝 終年71歲
特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效
特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效
【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業
【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業
【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力
【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力
【美國大選】奧巴馬據報驚拜登輸 曾拒為其站台
【美國大選】奧巴馬據報驚拜登輸 曾拒為其站台
新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間18:00）