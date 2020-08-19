巴西10歲女童因姦成孕 遭反墮胎人士公開個人資料

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巴西一名10歲女童因姦成孕，計劃墮胎，遭當地反墮胎人士公開個人資料，試圖阻止女童墮胎計劃，並有一群反墮胎人士響應號召，到替女童作墮胎手術的醫院抗議，被軍警驅散。
相關醫院資料流出後，大批反墮胎人士當地周日在涉事的醫院聚集示威，他們斥責醫院職員是殺人凶手，並試圖闖入醫院，但被軍警驅散。
懷孕女童於8月7日因出現不尋常痛楚入院，醫生經檢查後發現她懷孕，女童遂向警方表示，自6歲起持續被叔叔性侵，33歲涉案男子周三被捕。
巴西墮胎法律嚴厲，但女童的情況符合當地規定，可依法中止懷孕，但女童家鄉的醫院拒絕為她墮胎，女童最終要坐飛機到其他城市醫院墮胎。
惟當地反墮胎人士強烈反對女童墮胎，女童的個人資料亦在網上被公開，引起譁然。當地法院已下令Google、Twitter及Facebook等科企在24小時移除有關女童的資料，否則每日罰款5萬雷亞爾。
女童的資料外泄，據報與巴西極右組織領袖Sara Giromini有關，她同時是巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的支持者。Sara Giromini曾拍攝片段，公開女童的姓名，指女童被當局綁架，用私人飛機運去墮胎，斥做法嚴重違反人權。有關片段已被刪除。
責任編輯：林建忠
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