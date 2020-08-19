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【騰訊旗下】微信小遊戲月活躍用戶增16% 流量按年多8成

即市財經 17:34 2020/08/19

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「跳一跳」為較受歡迎微信小遊戲之一。

騰訊 （00700） 旗下微信小遊戲團隊披露最新數據，2020年上半年小遊戲月活躍用戶較去年下半年增長16%，商業變現則較去年下半年增長18%。騰訊今日收報506元，跌1.2%，成交56億元。

微信小遊戲團隊稱，截至今年7月，小遊戲整體流量按年增長80%，月廣告分成超過百萬的遊戲達39款，日均通過小遊戲推廣帶來的註冊量超過700萬。

微信小遊戲是基於騰訊即時通訊軟件微信的遊戲，可即點即玩，無需下載，當中較知名的小遊戲包括《跳一跳》、《歡樂鬥地主》、《動物餐廳》等。

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編輯：陳健婷

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