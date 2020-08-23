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【歐洲第二波疫情】巴黎聖日耳門首次晉級歐聯決賽 恐威脅防疫成效

環球社會熱點 13:39 2020/08/23

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法國甲組球隊巴黎聖日耳門（Paris Saint-Germain，簡稱 PSG）上周二（18日）以3：0大勝萊比錫，首次奪得歐聯決賽的入場券，有機會歷史性問鼎歐聯冠軍。理應是巴黎球迷的興奮時刻，但在新冠肺炎疫情下，卻成為了法國衛生部門頭痛的麻煩事，因為大批球迷聚集觀看球賽，以至慶祝狂歡，都會成為傳播新冠肺炎的溫床，令當局針對新冠肺炎的防疫工作功虧一簣。

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PSG首次晉身歐聯決賽。

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）在PSG上周擊敗阿特蘭大後，在Twitter慶祝：「了不起，還有多謝，真開心！巴黎，最美麗的球隊。」但在今個周二贏出歐聯賽事後，伊達爾戈並沒有再表達興奮之情，因為她今次想到了巴黎疫情復燃。

上周四（13日）PSG晉身歐聯準決賽後，法國新任總理卡斯泰（Jean Castex）便在翌日宣布，把巴黎劃為抗疫高危地區。

巴黎警方周末公布，所有指標都顯示新冠肺炎病毒再次在巴黎活躍傳播，在法蘭西島大區每日確診約600人當中，便有260人來自巴黎。巴黎的新冠肺炎檢測呈陽性比率為4.14％，明顯高於全國平均水平的2.4％，反映新冠肺炎正在再一次在巴黎廣泛傳播。

在近日，巴黎每10萬人便有51宗或以上確診病例，也較8月初的8宗，並主要集中在15至45歲的年齡群組，每10萬人便有52宗。

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慶祝PSG晉身歐聯決賽時，不少球迷都沒有好好戴上口罩。

面臨疫情反彈的來勢洶洶，巴黎也實施了在戶外地方強制戴口罩的命令，執行範圍包括香榭麗舍大道和市中心大部分地區。而香榭麗舍大道料會在歐聯決賽後吸引大批球迷聚集。

此外，PSG主場所在的第16區王子公園（Parc des Princes）也料將成為球迷大舉聚焦的地方。PSG一個球迷會在上周贏出歐聯賽事後，於該處附近聚集狂歡，期間未有保持社交距離，存在傳播新冠肺炎的風險。

雖然球迷會因應防疫措施提高，並沒有在周二賽事前後集會，但未知在球會史無前例晉身歐聯決賽的歷史時刻，球迷的熱情能否還按捺得住。

巴黎市政府未有正面回應如何處理在歐聯決賽當日的球迷聚集，僅稱交由警方處理。警方則稱，會有計劃防範球迷在香榭麗舍大道聚集，但未談及會否阻止在王子公園主場的球迷聚集。

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警員出動驅趕聚集於市中心的球迷。

責任編輯：陳啟賢

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