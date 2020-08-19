【港交所業績】港交所盈利勝預期 成也投資敗也投資

港交所（00388）上半年股東應佔溢利微升1%，至52.3億元。外資大摩及高盛均指半年業績勝預期，大摩更指主動改善來自投資收入遠勝預期，驟看之下，似乎與美國大銀行次季較炒房翻身頗有點相似。

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查看港交所期間投資收入約6,600萬元，相對去年同期投資大賺7.45億元，按年大減逾9成，年度化投資回報不足0.5%，與去年同期年化年報逾5%不可同日而語。

次季投資賺回4.8億虧轉盈

為何如此低回報仍獲大摩稱許勝預期? 這要先看首季數字作同比。港交所首季投資項目錄得4.2億元大額虧損，主要由於「集體投資計劃」（即基金）投資勁蝕5.2億元，當中上市證券及行業固定收益（即債券）收益分別蝕約4.5億元及1.5億元；下半年投資收益改善，即因上市證券及行業固定收益虧蝕額大幅收窄至約2.5億元及0.4億元，令整體投資收益由首季低位回升逾4.8億元，相關項目轉虧為盈。

以港交所上半年經營盈利（EBITDA）約67億元計，4.8億元差距已佔整體盈利約7%，自然舉足輕重。

上市證券高息債回報上落大

港交所投資項目主要為基金投資，與炒房表現無關。但由投資收入變化看，已可知港交所的投資選擇以高風險、高收益項目為主。當中行業固定收益應為公司債，但在儲局無限量寬放水下，美國投資評級公司債的債價大多已顯著上升。港交所的相關項目仍錄投資虧損，相信不少比例為不具投資評級的高息債。

港交所的高風險投資組合若不作調整，未來每季業績，「成也投資、敗也投資」現象相信仍會繼續。

撰文：劉德斌