  • 28°C
香港時間 : 2020819日 (三) 18:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港交所業績】港交所盈利勝預期 成也投資敗也投資

即市財經 17:32 2020/08/19

分享：

港交所（00388）上半年股東應佔溢利微升1%，至52.3億元。外資大摩及高盛均指半年業績勝預期，大摩更指主動改善來自投資收入遠勝預期，驟看之下，似乎與美國大銀行次季較炒房翻身頗有點相似。

相關文章：【港交所業績】港交所半年多賺1%、中期息微減至3.71元　大摩高盛：勝預期

查看港交所期間投資收入約6,600萬元，相對去年同期投資大賺7.45億元，按年大減逾9成，年度化投資回報不足0.5%，與去年同期年化年報逾5%不可同日而語。

次季投資賺回4.8億虧轉盈

為何如此低回報仍獲大摩稱許勝預期? 這要先看首季數字作同比。港交所首季投資項目錄得4.2億元大額虧損，主要由於「集體投資計劃」（即基金）投資勁蝕5.2億元，當中上市證券及行業固定收益（即債券）收益分別蝕約4.5億元及1.5億元；下半年投資收益改善，即因上市證券及行業固定收益虧蝕額大幅收窄至約2.5億元及0.4億元，令整體投資收益由首季低位回升逾4.8億元，相關項目轉虧為盈。

以港交所上半年經營盈利（EBITDA）約67億元計，4.8億元差距已佔整體盈利約7%，自然舉足輕重。

上市證券高息債回報上落大

港交所投資項目主要為基金投資，與炒房表現無關。但由投資收入變化看，已可知港交所的投資選擇以高風險、高收益項目為主。當中行業固定收益應為公司債，但在儲局無限量寬放水下，美國投資評級公司債的債價大多已顯著上升。港交所的相關項目仍錄投資虧損，相信不少比例為不具投資評級的高息債。

港交所的高風險投資組合若不作調整，未來每季業績，「成也投資、敗也投資」現象相信仍會繼續。

撰文：劉德斌

上一篇文章

【業績】美東汽車半年純利升逾27% 中期息14.51分

下一篇文章

【全球貿易】世貿指全球貿易不太悲觀　惟未能排除L型反彈可能性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑