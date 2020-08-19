【在家工作】視像會議需求大　VooV Meeting用戶量升150%

▲ 騰訊旗下的會議工具VooV Meeting最近宣佈，本年第2季每日活躍用戶數量增長近150%。

疫情持續，不少企業仍實行在家工作（WFH），視像會議成為日常工作一部分。騰訊（00700）旗下的會議工具VooV Meeting最近宣佈，本年第2季每日活躍用戶數量增長近150%，過去2個月註冊用戶數量增幅近25%。

為滿足企業客戶需求，VooV Meeting表示將加入多項新功能。例如用戶在預定會議時，可選擇身處的時區，方便不同地區參與者制定會議時間，用戶可透過預設週期會議功能，計劃舉行定期會議。

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另外，VooV Meeting設有等候室功能，會議主持人開啟功能後，可以控制會議出席名單，更能安排參與者在適當時候進入會議。除此之外，還設有美顏及虛擬背景，表情符號和一對一私訊，以及靜音模式關閉提示功能。

VooV Meeting允許用戶無需下載應用程式，以電話撥入方式或透過微信程式進入會議，另外在疫情期間免費開放300人同時進行綫上會議。現時用戶可在iOS、Android或macOS及Windows版下載VooV Meeting程式。

責任編輯：李寶如