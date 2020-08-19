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加拿大太陽馬戲團獲債權人集團接管　復星國際將失去2成股份

即市財經 17:22 2020/08/19

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復星國際持有太陽馬戲團約20%股份。

外電引述知情人士報道，加拿大太陽馬戲團娛樂集團（ Cirque du Soleil Entertainment Group）貸款人在法院監督的重組中贏得該公司的控制權，換言之，持股60%的美國德州TPG資本（TPG Capital）及持股20%的復星國際（00565）將失去其股份，不過目前仍需要獲得加拿大法院批准的交易。

債權人計劃向太陽馬戲團娛樂集團注入3.75億美元（約29.3億港元）資金重新開始營運。債權人又同意將太陽馬戲團的國際總部保留在蒙特利爾至少5年。根據投標文件，公司將承諾設立一個1500萬美元的基金，用於支付僱員；另外500萬美元用於承包商。該提案中沒有政府資金。

太陽馬戲團6月底宣布，疫情影響下，所有節目被迫取消的並申請破產保護。該公司自3月開始，已經遣散95%的僱員。集團行政總裁Daniel Lamarre表示，近月來一直處於零收入狀況，管理層希望藉破產保護，可以為未來重新經營打好基礎。

復星國際收報9.05元，跌0.22%。

相關文章：太陽馬戲團加拿大申請破產保護

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編輯：謝卓榮

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