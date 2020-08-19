袁國勇建議食肆每小時換氣6次 專家指成本至少8至10萬

新冠肺炎疫情反覆，政府前日(17日)宣布延長限聚令，包括禁晚市堂食令，而任何時間顧客人數不得超過座位數目的一半、不得多於2人同坐一桌。

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早前港大微生物學系講座教授袁國勇曾指出，要達到防疫最佳效果，最理想的做法是食肆需要改善通風，每小時最好可以換氣6次。不過理工大學屋宇設備工程學系副系主任向媒體表示，在技術層面上難以做到，因為大部分食肆屬室內密閉空間，以現時的冷氣系統難以達致該換氣頻率。

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該專家稱，如果要增加餐廳空氣流量，可找承建商加裝鮮風機，機器能有效把室內二氧化碳含量降低，增加一倍鮮風量，以加大空氣的轉換率。不過，安裝成本相當高至少需要8萬至10萬，同時效果會因應空間大小有異，不一定做到換氣6次效果。

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責任編輯：翁嘉陽