【失業率】終止9連升回落至6.1%　失業大軍卻增至24.3萬人

政府統計處今日（19日）公布最新5至7月失業率，由4至6月的6.2%輕微下跌在最新的6.1%，就業不足率由4至6月的3.7%，下調至3.5%。惟失業人數卻較上期增加約1,800人，總人數達24.3萬人。

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本港5至7月的總勞動人口較上期增加1.84萬人至約388萬人，5至7月的總就業人數有363.7萬人，較上期增加約1.66萬人。失業人數較上期增約1,800人，達24.3萬人。就業不足人數則由約14.3萬人下跌至13.6萬人，減少約6 ,900人。失業人數雖然增加，但總勞動人口的升幅較大，令失業率稍稍下跌。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業最新失業率仍上升至10.8%，為2003年沙士後的高位，但就業不足率則有所回落。其中，餐飲服務業的失業率為14.6%，貼近沙士後的高位。建造業的失業率微升至11.3%，為全球金融危機後的高位。

勞工及福利局局長羅致光表示，失業率有所回落，是因為本港疫情在五、六月間大致受控，加上「保就業」計劃提供支援作用。他又指，本港勞工市場情況在短期內仍將面對巨大壓力。因近期環球及本地的感染個案急升，令香港在今年餘下時間的經濟前景變得更不明朗，政府會繼續密切留意相關情況。

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責任編輯：楊子瑩