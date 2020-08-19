  • 28°C
香港時間 : 2020819日 (三) 18:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【失業率】終止9連升回落至6.1%　失業大軍卻增至24.3萬人

環球政經 17:44 2020/08/19

分享：

政府統計處今日（19日）公布最新5至7月失業率，由4至6月的6.2%輕微下跌在最新的6.1%，就業不足率由4至6月的3.7%，下調至3.5%。惟失業人數卻較上期增加約1,800人，總人數達24.3萬人。

其他文章：【保就業計劃】僱主可重選「指定月份」　第二期補貼新增2大罰則

其他文章：【保就業計劃】第二期保就業計劃本月31日開始申請　兩大超市須減價優惠市民

本港5至7月的總勞動人口較上期增加1.84萬人至約388萬人，5至7月的總就業人數有363.7萬人，較上期增加約1.66萬人。失業人數較上期增約1,800人，達24.3萬人。就業不足人數則由約14.3萬人下跌至13.6萬人，減少約6 ,900人。失業人數雖然增加，但總勞動人口的升幅較大，令失業率稍稍下跌。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業最新失業率仍上升至10.8%，為2003年沙士後的高位，但就業不足率則有所回落。其中，餐飲服務業的失業率為14.6%，貼近沙士後的高位。建造業的失業率微升至11.3%，為全球金融危機後的高位。

勞工及福利局局長羅致光表示，失業率有所回落，是因為本港疫情在五、六月間大致受控，加上「保就業」計劃提供支援作用。他又指，本港勞工市場情況在短期內仍將面對巨大壓力。因近期環球及本地的感染個案急升，令香港在今年餘下時間的經濟前景變得更不明朗，政府會繼續密切留意相關情況。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：楊子瑩

就業 失業 疫情 經濟 羅致光 勞工及福利局 行業 金融 餐飲 失業率

上一篇文章

【3690美團點評】美團點評與葛蘭素史克合作　唔止送外賣仲送藥？

下一篇文章

重溫繁華盛世到沒落　微軟明年起將逐步停止支援IE
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡