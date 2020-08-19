金管局突放寬非住宅物業按揭成數至5成　明日生效（不斷更新）

金管局突宣布下午5時30分舉行記者會，宣布放寬非住宅物業按揭貸款的逆周期措施。非住宅物業按揭貸款的適用按揭成數上限上調10個百分點，一般個案的上限由4成上調至5成，修訂於8月20日生效。金管局副總裁阮國恒及助理總裁（銀行監理）陳景宏主持技術簡報會。兩位主講人士均專責銀行監管。

【18︰02】阮國恒指，金管局在放寬逆周期措施時並無所謂「紅線」，而是考慮一籃子因素，包括價格、成交走勢、經濟基本面發展、營商環境等。

【17︰52】此次為2009年推出逆周期宏觀審慎監管措施以來，首次放寬有關措施。

【17︰51】阮國恒指，住宅物業市場方面，現階段未見有放寬條件。陳景宏續指，住宅物業市場維持平穩，對比去年5月高位只調整2.7%，樓市交投亦保持平穩。

【17︰40】金管局總裁余偉文表示，疫情對本港經濟造成重大壓力，雖然住宅物業市場維持平穩，但不同類別的非住宅物業，包括寫字樓、分層工廠大廈及零售業樓宇的價格及成交量均出現顯著調整。

疫情及持續升溫的地緣政治風險繼續影響營商信心，非住宅物業市場料繼續受壓，考慮到價格走勢、交投量、經濟基調及外圍因素，金管局認為現時適合放寬用於非住宅物業市場的逆周期宏觀審慎監管措施。

金管局在今日向銀行發出的通告中重申，逆周期宏觀審慎監管措施原意是適用於物業買賣相關按揭貸款和現有物業再抵押按揭貸款，並不適用於企業為籌集營運資金而以物業作抵押所取得的信貸融資，這些信貸融資須符合一套全面的信貸審批標準，並接受認可機構的定期審核。

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記者：趙穎妍