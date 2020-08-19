【3690美團點評】美團點評與葛蘭素史克合作　唔止送外賣仲送藥？

據內地媒體報道，美團點評(03690)與葛蘭素史克(GSK)消費保健品中國區宣布達成合作，雙方將聯合深耕中國非處方藥(OTC)行業，共建基於本地生活服務的醫藥O2O模式，為消費者提供更豐富的產品種類、更便捷的購藥服務。

美團股價今日收報231元，跌1.7%，成交額32億元。

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中國OTC行業市場規模近年持續增長，根據中國醫藥協會的數據，行業年複合增長率達到7.7%，遠高於全球平均增長速度。而美團點評與葛蘭素史克的本次合作，也將從三個方面展開：

首先，以服務消費者為核心，共建綫上供給。通過美團消費者需求大數據分析技術，整合雙方優勢資源，幫助綫下傳統藥房擁抱醫藥新零售，實現實體藥房門店的線上化運營管理。

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其次，通過綫上綫下一體化的生活服務場景營銷，幫助葛蘭素史克旗下眾多品牌與平台全場景生態進行結合，培養消費者在多元場景下對公司各品牌產品的認知。

最後，通過更多線上營銷工具，為葛蘭素史克從活動、用戶、終端藥房等不同維度積累數字資產，並形成實時、可視化的數據分析，為品牌營銷投放和供給策略提供科學的優化指導。