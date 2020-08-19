  • 27°C
香港時間 : 2020819日 (三) 18:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【3690美團點評】美團點評與葛蘭素史克合作　唔止送外賣仲送藥？

股樓投資 17:45 2020/08/19

分享：

據內地媒體報道，美團點評(03690)與葛蘭素史克(GSK)消費保健品中國區宣布達成合作，雙方將聯合深耕中國非處方藥(OTC)行業，共建基於本地生活服務的醫藥O2O模式，為消費者提供更豐富的產品種類、更便捷的購藥服務。

美團股價今日收報231元，跌1.7%，成交額32億元。

相關文章：【港股追蹤】美團為何失落藍籌？　三大死因剖析

中國OTC行業市場規模近年持續增長，根據中國醫藥協會的數據，行業年複合增長率達到7.7%，遠高於全球平均增長速度。而美團點評與葛蘭素史克的本次合作，也將從三個方面展開：

首先，以服務消費者為核心，共建綫上供給。通過美團消費者需求大數據分析技術，整合雙方優勢資源，幫助綫下傳統藥房擁抱醫藥新零售，實現實體藥房門店的線上化運營管理。

相關文章：【恒指季檢】美團爆冷唔入圍　阿里小米黑馬藥明生物晉身藍籌

其次，通過綫上綫下一體化的生活服務場景營銷，幫助葛蘭素史克旗下眾多品牌與平台全場景生態進行結合，培養消費者在多元場景下對公司各品牌產品的認知。

最後，通過更多線上營銷工具，為葛蘭素史克從活動、用戶、終端藥房等不同維度積累數字資產，並形成實時、可視化的數據分析，為品牌營銷投放和供給策略提供科學的優化指導。

撰文 : 記者：李兆明

香港股票 美團點評－W（03690） 美團點評 中國 外賣

上一篇文章

【700騰訊】在家工作成新常態 騰訊雲會議軟件用戶大增

下一篇文章

【失業率】終止9連升回落至6.1%　失業大軍卻增至24.3萬人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡