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本港最新失業率終止9連升微跌至6.1%　24.3萬人失業

即市財經 16:57 2020/08/19

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政府統計處今日（19日）公布最新5至7月失業率為6.1%。

政府統計處今日（19日）公布最新5至7月失業率為6.1%，較4至6月下跌0.1個百分點，終止自去年8至10月以來9個周期的升勢。就業不足率亦由2020年4月至6月的3.7%下跌至3.5%。

5至7月總就業人數有363.7萬人，較上期增加約1.7萬人。失業人數有24.3萬人，較上期增加約1,800人，而就業不足人數則下跌至13.6萬人，減少約6,900人。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場仍然嚴峻，但較4月至6月有所改善，因為本地疫情在5、6月間大致受控；「保就業」計劃的開展亦提供支援作用。

餐飲服務業失業率14.6%  貼近沙士後新高

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率微升至10.8%，為受沙士沉重打擊後的高位，但就業不足率進一步回落。其中，餐飲服務活動業的失業率為14.6%，依然貼近沙士後的高位。建造業的失業率微升至11.3%，為全球金融危機後的高位。與此同時，部分行業的失業情況改善，尤其在資訊及通訊業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及教育業。

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編輯：吳敏芳

 

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