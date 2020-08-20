【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨

過去數月樓市回軟，不少看淡樓市前景的業主急減價沽貨，市場也錄得個別內地業主大幅蝕讓賣樓個案，但同時，最近也有不少內地買家斥巨額入市。深受外籍人士歡迎的西貢，早前錄得多宗外國人大幅劈價沽樓，再套現回國的情況，世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，8月份西貢區錄得約12宗成交；踏入下半年後，西貢區的交投活躍起來，交投量較上半年多30%至40%，其中外國人沽貨離場的比率甚高。他表示，現時仍有不少外籍業主打算沽貨，仍在等待買家洽購，市場仍充斥減價盤，吸引不少內地買家到該區找尋筍盤，過去數月也有不少大碼物業由內地購入。

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日前一位內地客購入西貢鳳誼花園雙連全幢村屋，廖振雄表示，剛錄得成交的鳳誼花園雙連全幢村屋成交，建築面積各2,100平方呎，兩幢合共4,200平方呎，附設大花園，望山景，也可遠望少量海景。單位原叫價4,980萬元，原業主勁減780萬元，減幅達15.7%。最終總共以4,200萬元沽售上述雙連村屋（一幢售1,300萬元；另一幢則售1,900萬元），連7幅共8,000平方呎的入契地，建築面積呎價10,000元。

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據了解，原業主於2011年8月購入上址，原價其中一幢為1,200萬元、另一幢為1,800萬元，另加地價1,000萬元，當時作價合共4,000萬元。持貨9年至今轉售，原業主賬面只獲利200萬元離場，單位期內升值5%，但料為明賺實蝕。

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廖振雄指，隨著西貢區樓價明顯下跌，屢現大幅減價成交，吸引不少內地人來該處吸納優質物業，「據我所接觸的內地買家，早前港區國安法實施後，對他們來說，香港反而是個更穩定地方，這也是另一個吸引他們入市本港住宅物業的原因，近月涉及買家印花稅（BSD）的交投則繼續急增，也證明內地人開始入市。」

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