【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤

樓市前景未明，業主議價空間更大，準買家四出尋寶，港島豪統豪宅地段西半山頻見成交，其中樓價千萬元以下的放盤成用家搜尋目標。最近位於西半山堅道的單幢樓金谷大廈錄得成交，單位獲同區客斥970萬元承接，呎價僅1.58萬元，比大埔區上車屋苑呎價還要低。



美聯物業高級營業經理陳凱迪表示，位於堅道135至137號的金谷大廈，中高層B室單位日前錄得成交，實用面積約為611平方呎，原業主叫價約999萬元，議價後以970萬元易手，減幅約3%，折合實用呎價約為15,876元。買家為同區用家，見單位空間寬敞，銀碼及呎價吸引，加上傳統豪宅地段，故入市作自住之用。



剛錄得成交的金谷大廈，樓齡約有47年，屬單幢式物業，伙數較少，但今年仍錄得多宗成交，而且傳統豪宅區，亦鄰近中上環商業核心區，故區內同類型物業亦不乏捧場客。翻查資料，該物業同類單位對上一次成交為1年前，一個中層611平方呎單位以1,060萬元易手，是次成交價較去年低逾8%，呎價17,349元。



是次金谷大廈最近成交呎價僅為1.58萬元，平絕堅道一帶物業，最近同位於堅道的御景臺中層B室，實用面積487平方呎，以980萬元成交，折合實用呎價約20,123元。金谷大廈的成交呎價比大埔上車屋苑還要低，最近大埔翠屏花園D座中層07室，實用面積262平方呎，1房間隔，以420萬元易手，平均實用呎價16,031元。

西半山堅道跟中環近在咫尺，住客可由中環至半山自動扶手電梯系統前往中上環區，由金谷大廈步行至港鐵上環站只需11分鐘，步行前往中環也少於20分鐘，適合於中上環區的上班一族。堅道也屬11校網(中西區），為港島區最靚的名校網，校網內的學校基本上是「無得輸」，如嘉諾撒聖心學校、聖士提反女子中學附屬小學、般咸道官立小學、李陞小學、聖公會聖彼得小學等，都是不少家長的心水。



陳凱迪指，現時金谷大廈放盤有兩個，不過叫價也逾千萬元，如實用面積611平方呎的中層D室，叫價1,500萬元。堅道一帶找尋千萬元以下放盤已買少見少，如堅道15號的康和大廈中層B室，實用面積480平方呎，叫價890萬元，每呎叫價18,541元。



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