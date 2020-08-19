【港股追蹤】京東獲高盛野村加持睇升穿300元　兩日升逾一成破回港後高位

京東(09618)股價今日再升近5%，兩日累計升近15%，今日更破回港後271.6元高位。

高盛就在績後發表報告，將其目標價由283元升至329元，並納入「確信買入」名單。野村亦將京東目標價由287元升至320元及重申「買入」評級。意味兩間大行均睇好集團可升破300元。估計另外兩間一直追蹤該股的大和及美林亦有機會上調目標價，為股價帶來動力。

之前高盛研究報告提到，京東雖然美國股價在過去1.5年間增長超過兩倍多，但其第二季業績強勁，有助維持此上升趨勢，重申其「買入」投資評級，並將此股票加到該行的「確信買入」名單。目標價由原來的283元上調至329元，美股股價亦由73美元上調至85美元。



該行進一步解釋，由於公司持續擴大零售規模，隨著結構性的超市及藥品自營業務增長，估計在2022年必需品、快速消費品及一般商品的銷售額將佔京東零售自營業務收入約50%，而過去一直是電子產品或家電銷售所主導。該行預期2020至2022年的京東收入將分別增長26%、21%及20%。

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