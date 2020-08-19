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屢傳麻生太郎接任首相 安倍粉碎傳聞：我會繼續工作

環球社會熱點 17:33 2020/08/19

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屢傳麻生太郎接任首相 安倍粉碎傳聞：我會繼續工作

日本首相安倍晉三健康狀況繼續引起關注，有日媒報道，安倍晉三7月曾在官邸吐血。安倍晉三周一前往醫院作身體檢查後，更傳出由副首相兼財相麻生太郎接任首相。安倍晉三周三現身粉碎由麻生太郎接任的傳聞，稱自己會繼續努力工作，日前僅為確保自己身體健康而接受體驗。

安倍晉三完成體檢返家 但據報上月曾吐血

日本首相安倍疑工作過勞抱恙 有傳麻生太郎或接任

安倍周三在官邸回答媒體提問時指：

「為了在健康管理方面做到萬無一失，我接受了體檢。接下來，我會回到工作崗位繼續努力。」

厚生勞動相加藤勝信較早前亦回應指，認為安倍的身體狀況沒有出現問題。

共同社報道，安倍為應對新冠疫情，長期留在官邸處理公務，未能放長假，由1月26日至8月16日，只得7日在私人寓所度過，8月15日出席全國戰歿者追悼儀式後，亦無按慣例在山梨縣鳴澤村的別墅靜養。

日本《Flash》周刊月初報道更指，安倍曾在首相官邸內的辦公室吐血。報道又指，曾與安倍開會的官員透露，安倍看起來很疲憊。日本官房長官菅義偉其後表示，安倍的健康狀況完全沒問題。

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責任編輯：林嘉莉

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