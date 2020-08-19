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【油股】中海油上半年純利跌66%中期息減四成　下調全年產量及資本開支目標

即市財經 16:53 2020/08/19

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中海油上半年實現淨產量2.579億桶油當量，增長6.1%，主要來自中國海域效益較好的油氣田。

中海油 （00883） 上半年純利按年倒退65.7%至103.8億元（人民幣，下同），油氣銷售收入跌29.9%至663.4億元。中海油派中期息0.2港元，減少39.4%。中海油將全年資本支出計劃由850億至950億元，調整為750億至850億元，全年產量目標由5.2億至5.3億桶油當量調整為5.05億至5.15億桶油當量。

中海油董事長汪東進指，國際油價「斷崖式」下跌使全球油氣行業陷入低迷，加上新冠肺炎疫情，給公司生產經營造成巨大影響，公司發展面臨的外部形勢異常嚴峻複雜，集團在提質降本增效方面取得優異成績，桶油主要成本進一步下降至25.72美元，桶油操作成本降至6.50美元，創十年來新低。

中海油上半年淨產量增長6.1%

中海油上半年實現淨產量2.579億桶油當量，增長6.1%，主要來自中國海域效益較好的油氣田。集團上半年獲得5個勘探發現，成功評價20個含油氣構造。

工程建設方面，計劃中的三個項目均提前投產，渤海渤中19-6氣田、南海西部陵水17-2氣田和圭亞那Liza油田等一批重點項目穩步推進。

相關文章：【油價走勢】紐約期油重上40美元 中海油料盈虧平衡「三桶油」準備起飛？

相關文章：【油價走勢】 中信証券︰看好中長期油價回升 薦中海油、中石化

 

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編輯：陳韻妍

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