【油股】中海油上半年純利跌66%　汪東進：下半年銷售及經營情況優於上半年（第二版）

▲ 中海油上半年實現淨產量2.579億桶油當量，增長6.1%，主要來自中國海域效益較好的油氣田。

中海油 （00883） 上半年純利按年倒退65.7%至103.8億元（人民幣，下同），油氣銷售收入跌29.9%至663.4億元。中海油派中期息0.2港元，減少39.4%。中海油桶油主要成本進一步下降至25.72美元，桶油操作成本降至6.50美元，創十年來新低。

下調全年資本支出及淨產量目標

中海油董事長汪東進指，國際油價「斷崖式」下跌使全球油氣行業陷入低迷，加上新冠肺炎疫情，給公司生產經營造成巨大影響，但自8月以來布蘭特油價徘徊約45美元，反映油價有改善，目前難以估計油價何時會回到50至60美元的合理區間，但按照現時油價，相信下半年油氣銷售及經營情況會優於上半年。

中海油將全年資本支出計劃由850億至950億元，調整為750億至850億元，全年產量目標由5.2億至5.3億桶油當量調整為5.05億至5.15億桶油當量。首席執行官徐可強稱，集團調低的都是無效或低效的產量，有效益的產量有提高，上半年已實現全年產量過半的目標，管理層對全年實現淨產量的目標非常有信心。

上半年獲得5個勘探發現

中海油上半年實現淨產量2.579億桶油當量，增長6.1%，主要來自中國海域效益較好的油氣田。集團上半年獲得5個勘探發現，成功評價20個含油氣構造。

工程建設方面，計劃中的三個項目均提前投產，渤海渤中19-6氣田、南海西部陵水17-2氣田和圭亞那Liza油田等一批重點項目穩步推進。

江蘇海上風電項目下半年投產

中海油近年進軍海上風電項目，汪東進指，江蘇海上風電項目已進入試驗性階段，下半年投產，現時集團於廣東、山東及江蘇沿海地區考察海上風電項目。

徐可強稱，除海上風電外，中海油未來會加大綠色低碳戰略發展，加大天然氣產量，預期天然氣佔比由目前的19%，升至5年後的30%或以上。

(第二版加入管理層言論)

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編輯：陳韻妍