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【MPF】今年MPF回報強弱懸殊 邊隻強積金狂升近27%？

即市財經 18:26 2020/08/19

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納指及標普昨晚再創新高，而今年表現最好的MPF是押注美股的萬通美股強積金狂彈近27%。

隨着強積金（MPF）的總資產值已突破1萬億元，平均每名打工仔的強積金資產約有23萬元，實非细數。成員不應再懶理投資成績的賺蝕，因揀錯基金，隨時令身家差天共地。以上述平均每名打工仔的強積金資產約23萬元計，贏家的王者基金，對比輸家者，回報於一年未足的時間已相差近10萬元。

晨星統計市面全數逾400多隻MPF基金，年初至今的大贏家，是萬通旗下的美國股票強積金，勁彈26.8%，以23萬元強積金資產計，帶挈捧場客帳面勁賺逾6萬多元。反之，敬陪末席是歐洲股票產品，表現最差是AMTD的歐洲股票基金，年初迄今倒蝕逾15%，既累及上班族今年的供款「白供一場、恍如倒水入海」，更令擁躉在相同23萬元強積金資產下，勁輸超過3.4萬多元。

專家指，雖然在職者錯選基金賺少一大截，但辛苦錢亦切忌一注獨買MPF，重倉單一市場或個別基金。畢竟納指及標指昨晚再破頂創新高，市場憧憬錢怍怪令牛市重臨，全球放水刺激股市狂升。可是，供款人若在美股於疫後底位狂升逾五成才高追，未免有摸頂風險。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享忠告，美國大選及全球疫情兩座大山的陰霾一日未除，作退休養老用的MPF，宜分散風險，採股債均衡布局，冀更能在國際亂局中穩中求勝。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : MPF

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