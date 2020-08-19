  • 28°C
香港時間 : 2020819日 (三) 16:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科網狂潮】阿里巴巴與國家電投達成共識 共同推動能源數字化轉型

即市財經 16:25 2020/08/19

分享：

阿里巴巴與國家電投就智慧城市建設達成共識，雙方將推動能源數字化轉型。

阿里巴巴 （09988） 與國家電投就智慧城市建設、數字化技術應用與產業融合、數據平台建設等業務領域合作進行深入交流，並達成共識。阿里巴巴全日收報255.4元，升1.35%，成交約39億元。

阿里巴巴技術委員會主席兼達摩院院長、阿里雲智能事業群總裁張建鋒昨（18日）會見國家電投董事長錢智民，向其介紹阿里巴巴、阿里雲計算和AI領域的技術發展和業務類型，以及在能源數字化的中的應用。

張建鋒指，希望充分發揮國家電投的產業優勢和阿里雲的技術優勢，在能源數字化、智慧城市開發等方面深入合作。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【ATMX】阿里巴巴逼一個月高、美團點評新高後升幅收窄　ATMX僅一下跌

【科網狂潮】京東停與申通合作　阿里巴巴先後被美團騰訊針對？

亞洲萬里通推商務夥伴計劃　阿里巴巴、AVIS等已參與

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱：https：//bit.ly/31gUZbZ

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳華

香港股票 經濟 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 阿里雲 智慧城市

上一篇文章

PizzaExpress永久關閉英國73家門店 Pizza Hut美國關店300間（第二版）

下一篇文章

【新冠肺炎】維記屯門車隊再多1人確診 8月6日最後上班
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘