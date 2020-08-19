【科網狂潮】阿里巴巴與國家電投達成共識 共同推動能源數字化轉型

▲ 阿里巴巴與國家電投就智慧城市建設達成共識，雙方將推動能源數字化轉型。

阿里巴巴 （09988） 與國家電投就智慧城市建設、數字化技術應用與產業融合、數據平台建設等業務領域合作進行深入交流，並達成共識。阿里巴巴全日收報255.4元，升1.35%，成交約39億元。

阿里巴巴技術委員會主席兼達摩院院長、阿里雲智能事業群總裁張建鋒昨（18日）會見國家電投董事長錢智民，向其介紹阿里巴巴、阿里雲計算和AI領域的技術發展和業務類型，以及在能源數字化的中的應用。

張建鋒指，希望充分發揮國家電投的產業優勢和阿里雲的技術優勢，在能源數字化、智慧城市開發等方面深入合作。

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編輯：陳華