  • 28°C
香港時間 : 2020819日 (三) 16:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】維記屯門車隊再多1人確診 8月6日最後上班

即市財經 16:25 2020/08/19

分享：

維記牛奶公司發聲明指，再多1名屯門車隊員工確診。

維記牛奶公司（THE KOWLOON DAIRY）再多1名屯門車隊員工確診，是較早前確診員工的緊密接觸者，最後上班日期是8月6日。維記強調，確診員工不涉生產工序。

維記牛奶發聲明指，昨日（18日）下午得悉正接受家居隔離的8名同事中，有1名同事初診確診患上新冠肺炎，其餘7名員工對病毒檢測呈陰性。

最新染疫的員工，是屯門車隊員工，最後上班日期是8月6日，工作範圍只涉及牛奶運送，不涉任何生產。而員工上班時亦有遵從指引正確佩戴口罩，用酒精消毒雙手，上車前亦有接受紅外線體溫檢測等防疫措施。

此前，維記已有2名屯門車隊員工確診，意味最新確診的員工經已是屯門車隊的第3名職員。

相關文章：

【保就業計劃】政府要超市減價　百佳：盡力穩定零售價　惠康：推新品牌降售價（第二版）

【新冠肺炎】維記兩屯門車隊員工確診 維記：兩人8月內沒有一起工作

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：趙穎妍

疫情 經濟 口罩 香港 屯門 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【科網狂潮】阿里巴巴與國家電投達成共識 共同推動能源數字化轉型

下一篇文章

【恒安業績】恒安中期多賺20.3%　中期息增加至1.2元人民幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘