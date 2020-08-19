【新冠肺炎】維記屯門車隊再多1人確診 8月6日最後上班

▲ 維記牛奶公司發聲明指，再多1名屯門車隊員工確診。

維記牛奶公司（THE KOWLOON DAIRY）再多1名屯門車隊員工確診，是較早前確診員工的緊密接觸者，最後上班日期是8月6日。維記強調，確診員工不涉生產工序。

維記牛奶發聲明指，昨日（18日）下午得悉正接受家居隔離的8名同事中，有1名同事初診確診患上新冠肺炎，其餘7名員工對病毒檢測呈陰性。

最新染疫的員工，是屯門車隊員工，最後上班日期是8月6日，工作範圍只涉及牛奶運送，不涉任何生產。而員工上班時亦有遵從指引正確佩戴口罩，用酒精消毒雙手，上車前亦有接受紅外線體溫檢測等防疫措施。

此前，維記已有2名屯門車隊員工確診，意味最新確診的員工經已是屯門車隊的第3名職員。

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編輯：趙穎妍