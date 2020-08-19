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【安倍晉三】長期加班或致過勞死　傳日首相工作過度健康亮紅燈

商業 16:46 2020/08/19

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日本乃至香港對於持續工作過度，引致積勞成疾的個案也不少。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球都在抗疫，有傳日本首相安倍晉三因抗疫，連續工作147日，日前更曾突然前往醫院體檢，引起外界對他的健康狀況猜測。其實日本乃至香港，對於持續工作過度，引致積勞成疾的個案也不少。

【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期　跟第一期有何不同？

日本員工過勞死的情況頗受關注。日本2015年於廣告公司工作的24歲白領，死前一個月加班達105小時，被裁定過勞死。2013年日本電視台的31歲女記者，曾在一個月內加班159小時，最終心臟病發死於家中，同樣被裁定為過勞死。

日本政府基於太多過勞死的個案，於2014年通過過勞死預防對策推進法，關注並希望減低員工過勞的危機。於2016年更發布《預防過勞死等對策白皮書》，商討過勞死對策，並針對重點行業進行調查。

香港人工時長　收入未必多
香港現時雖未有就過勞死進行大規模調查，但去年就有一位64歲的男士，因每日做幾份工，最後被發現在尖沙咀一睡不起；2018年深水埗亦有一位41歲的男士，每日工作10小時，時薪50元，晚上或會再做兼職，而他更為節省房租，每晚租用約40元的網吧睡覺。最終猝死於網吧。

【防疫抗疫基金】第二期保就業計劃　中小企申請8項須知

曾有立法會議員在去年2月27日的會上，向勞工及福利局局長羅致光提問，有關「職業安全健康局就僱員在工作期間猝死的研究」。羅致光回覆，局方委託職安局研究僱員於工作地點，因心血管病或腦血管病病發死亡的個案。他指，預計大約需要3年完成該項研究。

至於職安局，透過問卷訪問死者的家屬、僱主及同事，從不同角度了解該些僱員的工作情況、個人身體狀況及生活習慣等，有可能導致死亡的因素。

【本土商機】開闢社區網絡機會？ 社區投資共享基金舉辦社會資本動力獎（附報名連結）

不過，工作時間長，收入未必多。根據瑞士銀行2018年的《價格與收入》報告，人均生產總值（GDP）第一位的盧森堡，平均每周工作時數只有34.8小時，其次的瑞士和挪威，分別34.9和34.2。香港雖然平均每周工作時數達41.7小時，高於前3名，但人均GDP只是16名。

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責任編輯：馬意文

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