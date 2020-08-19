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【趕住走佬】業主賣樓趕移民　東涌私樓一周賣平一成？

股樓投資 16:55 2020/08/19

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疫情持續肆虐，加上經濟前景不明朗，影響樓市交投氣氛。值得留意的是，不少港人有意移民，心急套現資產，更不介意減價賣樓，若情況持續，並且增多，或令樓價下跌。

美聯張少勛說，東涌藍天海岸1座高層H室，實用面積381平方呎，一房間隔，上月叫價600萬元放盤，因業主計劃移民澳洲，終減價40萬元，以560萬元出售，較滙豐網上銀行估價平28萬元，實用呎價14,698元。

值得留意的是，翻查屋苑成交，約一周前，屋苑6座高層F室，實用面積388平方呎，同為一房間隔，以628萬元易手，實用呎價16,186元，創屋苑呎價逾一年新高。換言之，相隔僅一周，一房單位賣平68萬元，即跌價約一成。不過，代理強調，兩個單位座數不同，一個位於1座、一個位於6座，難直接比較，皆因6座鄰近地鐵站，位置方便，而且單位景觀較好，故6座樓價較1座貴。

有代理坦言，最近數月多了業主移民賣樓，惟與從前的移民潮相比，宗數其實不多，預計對樓市影響不大。他續說：「部分業主想移民，但傾向不賣樓，除非有人肯用超高價接貨，否則多數出租香港物業，以租金補貼移民後的生活。」

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撰文 : 黃卓賢

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