【日本高溫】 連日近40度高溫　東京都逾百人中暑亡

除了新冠肺炎疫情，日本近日持續高溫，不少民眾中暑甚至因中暑死亡，其中東京都8月至今已有103人中暑身亡。

其他文章：新冠肺炎損害大腦 英15歲少女變回「5歲孩童」

其他文章：新冠肺炎疫情重創航空業 南美航空裁減逾1.2萬名員工

103名因中暑身亡的民眾全為50歲以上，有報道指，其中84人是因家中沒有使用冷氣所致。當局呼籲民眾在酷熱天氣下，除了要定時補充水分，必要時要開冷氣避免中暑。

日本上空近日受太平洋高氣壓，和青藏高氣壓影響出現高溫，其中濱松市周一（17日）中午一度高達41.1度，創下全國最高溫紀錄。僅在上周，日本全國便有超過1.2萬人因中暑送院，有過半數人是在室內中暑。

都道府縣的中暑人數按數據顯示，東京都有逾1,500人、大阪府有近900人、愛知縣有近800人，以及福岡縣350人等。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：楊子瑩