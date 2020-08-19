【大行點睇】一致看好？今日再多3間大行睇好　中金升目標價三成里昂睇220.9元

剛晉身藍籌的藥明生物(02269)喜事連連，今日再多3間大行睇好。

瑞信發表報告指，藥明生物上半年業績表現勝預期，收入按年增長21%。該行料集團表現在今年下半年開始會有強勁復甦，收入及純利在下半年估計可分別增長48%及40%。瑞信上調藥明生物股份目標價，由159.6元升至195.3元，評級維持「跑贏大市」。

另一間大行中金亦升藥明生物目標價三成。中金公司表示，藥明生物在新冠項目產品等推動下，上半年盈利超預期，市場領先地位進一步提升。中金又提到，藥明生物未完成訂單持續強勢成長，上半年未完成訂單總價值增至95億美元，該數字2019年底為51億美元。

里昂亦發表研究報告，指出藥明生物上半年收入及經調整盈利分別按年增長21%及40.7%，超出該行的全年預測。由於業績表現好過預期，將公司的目標價由原來的193.9元上調至220.9元，重申「買入」投資評級。

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