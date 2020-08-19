【新股IPO】小鵬汽車周五遞表美國上市 計劃8月27日掛牌 公司不予置評

盡管美國要對在美上市的中概股限制退市，但另一邊廂仍有不少中資股密謀到美國上市。外電報道指，小鵬汽車（Xpeng Motors）將於周五在紐交所遞交上市申請，涉資10億美元（約78億港元），暫定於8月26日定價、8月27日上市。不過小鵬汽車拒絕置評。

相關文章:【電動車熱潮】阿里巴巴參與 小鵬汽車上市前融資

小鵬汽車在8月6日完成了9億美元的上市前融資，據稱該輪融資對小鵬的估值接近40億美元。

該公司於2014年成立，是中國智能汽車設計及製造商，同是融合網際網路和人工智能創新的科技公司。若公司成功上市，將會成為第三家美國上市的中國電動車初創。

相關文章: 5年前霸氣敲鑼 5年後豪氣送每個員工一部車 佢係....

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！