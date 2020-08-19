【華為新品】華為新版MateBook X今登場　仍搭載Windows系統

▲ 華為今（19日）在上海舉行新品發布會，帶來MateBook系列多款新手提電腦產品，包括首款採用3K懸浮全面屏的MateBook X。

華為禁令近日再度升溫，不過華為依然無懼打擊，繼續研發新產品。華為今（19日）在上海舉行新品發布會，帶來MateBook系列多款新手提電腦產品。其中最受觸目的，莫過於業界首款採用3K懸浮全面屏的MateBook X。

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華為消費者業務CEO余承東在會上提到，在美國的三輪制裁下，相當感謝消費者對華為的支持。華為手提電腦產品將不斷進化，由第一代便攜化、第二代輕薄化、走到第三代智慧化。而最新發布的MateBook X已走入第三代。

是次推出的MateBook X採用3K懸浮全面屏設計，屏佔比達到90％，面積小於一張A4紙，最厚處僅13.6mm。另外搭載第十代Intel Core i7處理器，並首次引入Wi-Fi 6技術。值得一提的是，余承東在展示新款MateBook X時，揭露MateBook X仍搭載微軟Windows系統，相信未受到華為的臨時通用許可證到期影響。

▲ MateBook X共有​​銀、粉、藍、綠四種顏色予用家選擇。（華為資料圖片）

MateBook X共有​​銀、粉、藍、綠四種顏色予用家選擇。售價為7999人民幣（約8960港元），內地今起開始預售，8月24日將正式發貨。

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責任編輯：曾曉汶