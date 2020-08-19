  • 27°C
香港時間 : 2020819日 (三) 19:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

英國半價堂食反應熱烈 兩周3500萬人次使用優惠

環球社會熱點 16:22 2020/08/19

分享：

英國半價堂食反應熱烈 兩周3500萬人次使用價惠

新型冠狀病毒疫情重挫英國經濟，飲食業首當其衝，英國政府推出堂食半價優惠支持餐廳，獲國民積極響應。補貼計劃成功推動英國人外出用餐，據統計，推出首兩周已有逾3500萬人次使用。

【美國大選】拜登打破傳統拒用競選飛機 主動放棄空中拉票

【美國派錢】3成人儲起近萬元紓困金 收入愈高愈常見

堂食半價優惠8月起推出，逢周一至周三，食客用餐可獲半價優惠，費用由政府補貼。據英國財政部數據，推出首兩周，使用次數達到3500萬，餐廳周一至周三人流較去年同期高27%。

財相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，這相當於全英國超過一半人參與使用堂食優惠，支援款待業職位。他強調，必須盡可能保住盡量多的職位，並再次呼籲商家參與計劃，拿取補貼。

【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」6成停工餐廳永久結業

【BNO移民】英國馬莎裁減7000員工 零售業搵工艱難

有連鎖餐廳負責人形容補貼計劃美妙（amazing），對餐廳再次充滿開心的食客及員工感高興，公司無疑從中受益。他稱這似乎令英國人對外出用餐回復信心，因為在沒有堂食優惠的周末，餐廳亦相當繁忙。

這個名為「Eat Out to Help Out」的堂食半價優惠計劃，共有逾8.5萬間餐廳參與，政府預留5億英鎊應付開支。英國的封城措施下，餐飲業極之艱難，8成餐廳停業，140萬從業員一度被迫休假，比率是所有行業中最高。

英國餐飲業喜訊 半價優惠首周1000萬次使用

【美國疫情】紐約8成餐廳交租有困難 長期禁堂食飲食業瀕死

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

相關文章

【美國大選】拜登打破傳統拒用競選飛機 主動放棄空中拉票
今日
【美國大選】拜登打破傳統拒用競選飛機 主動放棄空中拉票
【南韓疫情】教會群組擴大 近300新症逾5個月新高
今日
【南韓疫情】教會群組擴大 近300新症逾5個月新高
【美國大選】「拜登有能力治癒國家」妻子動人演說贏掌聲
今日
【美國大選】「拜登有能力治癒國家」妻子動人演說贏掌聲
【美國大選】前總統卡特發言足見諷刺 民主黨大會第二晚3重點
今日
【美國大選】前總統卡特發言足見諷刺 民主黨大會第二晚3重點
【歐洲第二波疫情】法國強制打工仔戴口罩 確診飆升與職場有關
今日
【歐洲第二波疫情】法國強制打工仔戴口罩 確診飆升與職場有關
疫情 傳染病 經濟 餐廳 補貼 英國 冠狀病毒 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業
【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業
【美國大選】奧巴馬據報驚拜登輸 曾拒為其站台
【美國大選】奧巴馬據報驚拜登輸 曾拒為其站台
特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效
特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效
新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間19:00）
特朗普弟弟病逝 終年71歲
特朗普弟弟病逝 終年71歲
【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力
【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力