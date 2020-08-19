英國半價堂食反應熱烈 兩周3500萬人次使用優惠
環球社會熱點 16:22 2020/08/19
新型冠狀病毒疫情重挫英國經濟，飲食業首當其衝，英國政府推出堂食半價優惠支持餐廳，獲國民積極響應。補貼計劃成功推動英國人外出用餐，據統計，推出首兩周已有逾3500萬人次使用。
堂食半價優惠8月起推出，逢周一至周三，食客用餐可獲半價優惠，費用由政府補貼。據英國財政部數據，推出首兩周，使用次數達到3500萬，餐廳周一至周三人流較去年同期高27%。
財相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，這相當於全英國超過一半人參與使用堂食優惠，支援款待業職位。他強調，必須盡可能保住盡量多的職位，並再次呼籲商家參與計劃，拿取補貼。
有連鎖餐廳負責人形容補貼計劃美妙（amazing），對餐廳再次充滿開心的食客及員工感高興，公司無疑從中受益。他稱這似乎令英國人對外出用餐回復信心，因為在沒有堂食優惠的周末，餐廳亦相當繁忙。
這個名為「Eat Out to Help Out」的堂食半價優惠計劃，共有逾8.5萬間餐廳參與，政府預留5億英鎊應付開支。英國的封城措施下，餐飲業極之艱難，8成餐廳停業，140萬從業員一度被迫休假，比率是所有行業中最高。
責任編輯：林建忠
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