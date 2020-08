▲ 英國半價堂食反應熱烈 兩周3500萬人次使用價惠

新型冠狀病毒疫情重挫英國經濟,飲食業首當其衝,英國政府推出堂食半價優惠支持餐廳,獲國民積極響應。補貼計劃成功推動英國人外出用餐,據統計,推出首兩周已有逾3500萬人次使用。

堂食半價優惠8月起推出,逢周一至周三,食客用餐可獲半價優惠,費用由政府補貼。據英國財政部數據,推出首兩周,使用次數達到3500萬,餐廳周一至周三人流較去年同期高27%。

財相辛偉誠(Rishi Sunak)表示,這相當於全英國超過一半人參與使用堂食優惠,支援款待業職位。他強調,必須盡可能保住盡量多的職位,並再次呼籲商家參與計劃,拿取補貼。

有連鎖餐廳負責人形容補貼計劃美妙(amazing),對餐廳再次充滿開心的食客及員工感高興,公司無疑從中受益。他稱這似乎令英國人對外出用餐回復信心,因為在沒有堂食優惠的周末,餐廳亦相當繁忙。

這個名為「Eat Out to Help Out」的堂食半價優惠計劃,共有逾8.5萬間餐廳參與,政府預留5億英鎊應付開支。英國的封城措施下,餐飲業極之艱難,8成餐廳停業,140萬從業員一度被迫休假,比率是所有行業中最高。

