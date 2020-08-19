▲ 【BNO移民】英國高考成績爭議 衛生大臣保證醫學生獲取錄

英國宣布放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民門檻後，移民英國及其教育議題成熱話。英國疫情持續，高級程度考試（A-Level）取消，影響醫學院收生，問題在疫情下顯得更為重要。衛生大臣夏國賢保證，早前被降級的「有潛質醫學生」可獲取錄。

【BNO移民】英國4成高考生被拉curve降級 教育大臣捱轟

【BNO移民】英國撤回公開試拉curve計成績 回應學生「被降級」怨氣

夏國賢（Matt Hancock）表示，完全明白皇家內科醫學會（Royal College of General Practitioners, RCGP）的擔憂，有成績良好的學生被降級，影響將來的升學。

夏國賢承諾，將竭盡所能，確保「不公平被降級的醫學生」獲大學取錄，但形容挑戰很困難。

英國政府本計劃按校內成績輔以演算法調整，得出今屆公開試成績。以上的問題只是冰山一角，實際操作引起了很多問題和學生不滿，當局最終撤回決定。

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RCGP主席馬歇爾（Martin Marshall）稱，上周公布公開試成績後，導致「大量的潛在醫學生」錯失大學取錄，醫學院已根據早前的結果重新分配學位，可能沒有足夠學位予「潛在醫學生」。

馬歇爾補充，由於政府資助有限，醫科生學位「受嚴格限制」；為確保將來有足夠的內科醫生，需要至少擴建20%校舍。

在英國政府新調整下，4成A-Level考生被降級，尤其很多一般學校的出色學生被拉低成績，惹學生和家長極大不滿。當局迅速轉軚，撤回決定。

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責任編輯：鄧燕君