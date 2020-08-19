  • 28°C
香港時間 : 2020819日 (三) 16:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【旅遊寒冬】香港美酒佳餚巡禮轉至網上舉行　惟香港單車節取消

商業 16:04 2020/08/19

分享：

全球疫情持續不穩，香港旅遊發展局宣布今年「香港美酒佳餚巡禮」將移師網上舉行；而原訂在今年11月舉行的「香港單車節」則會取消。

旅發局主席彭耀佳指：「香港美酒佳餚巡禮是香港每年重點的美酒美食活動，鑒於疫情發展，旅發局為了繼續推動經濟，同時考慮到參展商和市民的健康和安全，我們決定調整策略，將今年的香港美酒佳餚巡禮改以網上形式舉行，令商戶可以一如往年參與活動及推廣其產品，同時帶動周邊相關行業。」

【好想去旅行】日本落實引入哈利波特樂園　最快2023年上半年開業

美酒佳餚巡禮加入網上體驗　單車節取消

首次以網上形式舉行的「香港美酒佳餚巡禮」，將延長至為期數星期。旅發局將為活動設計全新的一站式網上平台，除了網羅過百餐廳及酒商的優惠外，更會加入嶄新形式的網上體驗，例如網上品酒學堂及名廚烹飪班，由經驗豐富的品酒專家及調酒師主持不同主題的品酒環節，以及請來多位名廚示範招牌菜。

旅發局亦希望藉此向旅客宣傳香港美食美酒之都的吸引力，維持香港的曝光。不過，環球疫情持續反覆，確保本地和海外車手、工作人員、以至現場參觀人士的健康和安全極具挑戰。故旅發局決定取消今年的香港單車節。

【消費優惠】風球下網購需求不減　一田eShop美妝品牌100元部份已售罄

【品牌聯乘】IKEA聯乘泰國潮牌Greyhound　推限定系列產品

責任編輯：葉泳珊

單車 疫情 美食 經濟 彭耀佳 旅發局 香港美酒佳餚巡禮 餐廳

下一篇文章

【英國零售】英國封鎖措施鬆綁　超市銷售增長即減慢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫境見真情】Uber為本地醫護提供1萬次免費行程　每次100元折扣
【疫境見真情】Uber為本地醫護提供1萬次免費行程　每次100元折扣
【香港疫情】美容業結業潮一觸即發　籲港府批准12類處所重開、推新一輪支援
【香港疫情】美容業結業潮一觸即發　籲港府批准12類處所重開、推新一輪支援
【遙距辦公】Zoom雲端電話擴展至香港　可整合至Zoom平台
【遙距辦公】Zoom雲端電話擴展至香港　可整合至Zoom平台
【禁堂食延長】食肆憧憬放寬堂食至8時　冀為業界帶來希望
【禁堂食延長】食肆憧憬放寬堂食至8時　冀為業界帶來希望
【消費優惠】麥當勞App 17日起加推優惠　首周送27張電子優惠券
【消費優惠】麥當勞App 17日起加推優惠　首周送27張電子優惠券
【中美貿戰】港產商品輸美需標示中國製　廠商會楊立門：措施不合邏輯
【中美貿戰】港產商品輸美需標示中國製　廠商會楊立門：措施不合邏輯