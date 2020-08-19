【旅遊寒冬】香港美酒佳餚巡禮轉至網上舉行　惟香港單車節取消

全球疫情持續不穩，香港旅遊發展局宣布今年「香港美酒佳餚巡禮」將移師網上舉行；而原訂在今年11月舉行的「香港單車節」則會取消。

旅發局主席彭耀佳指：「香港美酒佳餚巡禮是香港每年重點的美酒美食活動，鑒於疫情發展，旅發局為了繼續推動經濟，同時考慮到參展商和市民的健康和安全，我們決定調整策略，將今年的香港美酒佳餚巡禮改以網上形式舉行，令商戶可以一如往年參與活動及推廣其產品，同時帶動周邊相關行業。」

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美酒佳餚巡禮加入網上體驗 單車節取消

首次以網上形式舉行的「香港美酒佳餚巡禮」，將延長至為期數星期。旅發局將為活動設計全新的一站式網上平台，除了網羅過百餐廳及酒商的優惠外，更會加入嶄新形式的網上體驗，例如網上品酒學堂及名廚烹飪班，由經驗豐富的品酒專家及調酒師主持不同主題的品酒環節，以及請來多位名廚示範招牌菜。

旅發局亦希望藉此向旅客宣傳香港美食美酒之都的吸引力，維持香港的曝光。不過，環球疫情持續反覆，確保本地和海外車手、工作人員、以至現場參觀人士的健康和安全極具挑戰。故旅發局決定取消今年的香港單車節。

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責任編輯：葉泳珊