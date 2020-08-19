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【宏觀中國】搶生意爭崩頭　快遞公司單票收入僅1元

股樓投資 15:53 2020/08/19

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自疫情之後，中國的實物網上交易額節節上升，快遞行業也同樣興旺。今年首7個月快遞行業的業務量累計完成逾400億件，同比增長23.7%，可謂不愁生意。

其他文章：【宏觀中國】地方債貨金閑置不用　一年政府白付數十億利息

但風光背後，行業激烈競爭，規模較大的已有順豐、韵達、圓通、申通和中通等，卻令快遞公司不能做到「價量齊升」。

以中通為例，第二季實現收入為64.02億元（人民幣，下同），同比上升47.9%，淨利潤14.54億元，同比增長6.5%，市場份額提升1.6個百分點至21.5%，然而，剔除跨境業務收入後，單票收入只有1.29元，同比下跌20.9%。

公司解釋，單票收入大跌，跟市場競爭，以及為緩解網絡合作伙伴的競爭壓力而加大補貼力度有關。

其他文章：【網民熱話】疫情下各公司經營難 網民擔心失業每天失眠

事實上，目前中國快遞行業仍處於殺價搶市場佔有率的市場，單票收入下跌幾乎是普遍現象，韵達7月的快遞服務的單票收入為2.01元，下跌36.2%；圓通和申通同期為2.16元、2.12元，分別下跌23.1%及24.3%。

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撰文 : 林衛

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