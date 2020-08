【宏觀中國】搶生意爭崩頭　快遞公司單票收入僅1元

自疫情之後,中國的實物網上交易額節節上升,快遞行業也同樣興旺。今年首7個月快遞行業的業務量累計完成逾400億件,同比增長23.7%,可謂不愁生意。

但風光背後,行業激烈競爭,規模較大的已有順豐、韵達、圓通、申通和中通等,卻令快遞公司不能做到「價量齊升」。

以中通為例,第二季實現收入為64.02億元(人民幣,下同),同比上升47.9%,淨利潤14.54億元,同比增長6.5%,市場份額提升1.6個百分點至21.5%,然而,剔除跨境業務收入後,單票收入只有1.29元,同比下跌20.9%。

公司解釋,單票收入大跌,跟市場競爭,以及為緩解網絡合作伙伴的競爭壓力而加大補貼力度有關。

事實上,目前中國快遞行業仍處於殺價搶市場佔有率的市場,單票收入下跌幾乎是普遍現象,韵達7月的快遞服務的單票收入為2.01元,下跌36.2%;圓通和申通同期為2.16元、2.12元,分別下跌23.1%及24.3%。

