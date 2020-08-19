【小米股價】小米染藍升不停 打破招股價壓頂宿命?

小米 （01810） 宣布染藍後升勢未止，繼昨日衝破17元招股價後，今日再勁升逾3%，再創兩年高位。小米於7月初時一度突破17元水平，迅即觸頂回落，今次能否打破宿命，可持續攀升？

小米股價於8月中再起步，炸作染藍概念，到上周五一如預期，獲納入恒指，不過資金於本周仍持續流入小米。至今小米現6連升，累漲逾2成。小米重上17元招股價，向市場釋出利好訊號，加上重兩年高位，逐步消化「蟹貨」，利好股價有動力再上。

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7月初觸及招股價即回落

不過上次7月初時小米亦曾重返招股價，僅一日收於17元之上後就調頭回落，令市場關注今次升勢能否持續。於7月初，環球股市掀起科技股熱，資金流入科技股，重磅科技股屢創新高，小米亦衝破招股價。不過其後中美科技戰延至大型中科網企業，令科技股回調，小米亦隨之回落。

今次小米確實染藍後，股價仍繼續上揚，惹市場憧憬能否有力再上。小米現時的走向令市場憧憬可複製美團 （03690） 的佳續。同是同股不同權的的美團，於去年2019年8月，即上市後近一年，靠得季績扭虧的消息，推動股價重上招股價，其後美團股價續抽升，現價較招股價已累升逾2倍。美團至今仍屢創新高，美團重上「水面」的走勢令市場對小米的後市存憧憬。

科技戰硝煙四起 中資科技存隱憂

盡管小米惹憧憬，惟小米獲宣布獲納入恒指後，染藍效應已消化，預期好消息後動力減弱。另外，近日中美角力升溫，令中資科技股受壓。現時小米於海外收入持續增長，於今年首季更首次海外收入佔比超過50%。小米海外市場主要在歐洲及新興市場，避過今次科技戰「震央」的美國市場，不過中美科技戰正升溫，能利淡科技股。

小米將於下周放榜，業績表現亦會左右股價。小米上季業績勝預期，季度經調整淨利潤按年升1成至23億元人民幣，收入亦提升13.6%，主要受惠海外市場增長。次季內地疫情回落，惟海外疫情持續，令小米的業績受考驗。

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責任編輯：錢家鋒