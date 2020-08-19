非洲馬里軍事政變 總統遭軟禁後辭職 軍方承諾民主過渡

非洲國家馬里（Mali）經歷連月反政府示威後，周二發生軍事政變，總統凱塔一度遭軍方軟禁，獲釋後宣布辭職和解散國會。外界憂慮軍事政變將令馬里加劇動盪，而馬里軍方則表示會民主過渡，將籌組文人過渡政府，並舉行大選。

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總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）、總理西塞（Boubou Cisse）和其他主要官員遭軍方軟禁後，凱塔戴著外科口罩，一臉疲態，在首都外圍軍營宣布辭職，並經過國營電視台廣播。

凱塔直言：

「如果今天，我們的武裝部隊若干部門希望通過干預來結束（凱塔政府管治），我真的有選擇嗎？」

（If today, certain elements of our armed forces want this to end through their intervention, do I really have a choice?）

馬里近來數月持續有民眾示威，反對凱塔政府貪腐，加上不滿政府未能阻止伊斯蘭武裝分子活躍構成的安全威脅，示威者要求凱塔下台。

反政府陣營聲言，今次不是軍事政變，而是人民暴動（popular insurrection）。數百名反政府示威者湧到首都中央廣場慶祝，並向天開槍。

軍方上校瓦格（Ismael Wague）其後以全國人民救助委員會（National Committee for the Salvation of the People）發言人的身份，在國營電視台宣布會進行民主過渡，邀請民間和政界合作，最終達到民主選舉的目標。

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▲ 被軍事政變推翻的總統凱塔。

不過，國際社會對今次軍事政變並不受落，並作出譴責，憂慮凱塔政權如此崩潰，可能進一步破壞馬里和區內穩定。

聯合國秘書長古特雷斯呼籲，馬里軍方立即釋放凱塔和其他被軟禁官員。非洲聯盟也譴責軟禁凱塔的行為，要求即時放人。

前宗主國法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）也強烈譴責政變，美國特使法姆（J. Peter Pham）也表明反對在憲法以外的政權更迭。

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責任編輯：陳啟賢

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