非洲馬里軍事政變 總統遭軟禁後辭職 軍方承諾民主過渡

非洲國家馬里(Mali)經歷連月反政府示威後,周二發生軍事政變,總統凱塔一度遭軍方軟禁,獲釋後宣布辭職和解散國會。外界憂慮軍事政變將令馬里加劇動盪,而馬里軍方則表示會民主過渡,將籌組文人過渡政府,並舉行大選。

總統凱塔(Ibrahim Boubacar Keita)、總理西塞(Boubou Cisse)和其他主要官員遭軍方軟禁後,凱塔戴著外科口罩,一臉疲態,在首都外圍軍營宣布辭職,並經過國營電視台廣播。

凱塔直言:

「如果今天,我們的武裝部隊若干部門希望通過干預來結束(凱塔政府管治),我真的有選擇嗎?」

(If today, certain elements of our armed forces want this to end through their intervention, do I really have a choice?)