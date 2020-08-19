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【美國大選】拜登打破傳統拒用競選飛機 主動放棄空中拉票

環球社會熱點 15:34 2020/08/19

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美國總統候選人拜登（Joe Biden）拒絕採用競選飛機，因疫情下飛行需求大減。

距離今年11月的美國總統大選尚餘不足兩個多月，剛正式獲民主黨提名為總統候選人的拜登（Joe Biden）表示，因疫情下飛行需求大減，故拒絕採用競選專機，主動放棄空中宣傳的機會。

臨近選舉季，美國上空不乏印有總統候選人廣告的大型飛機掠過。以往，總統候選人都會有專屬飛機，除了方便候選人和競選團隊到不同地方出席競選活動外，機身位置也會成為候選人的廣告牌，方便宣傳 。惟今年，拜登的競選口號「為國家靈魂而戰」將不會在空中出現。

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消息人士透露，拜登因飛行需求大減，而拒用競選專機。由於新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐美國，群眾聚集會增加傳播風險，據報拜登亦會避免親身出席競選活動，一連4日的民主黨大會亦已改為網上舉行，飛行需求十分有限。

另一邊廂，準備競逐連任的美國總統特朗普忙於乘坐專機，到不同州分舉行競選活動。即使在2016年特朗普參選時，他雖沒有安排競選專機，因為他本身已擁有印有他名字的私人飛機，同樣達到宣傳效果。

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責任編輯：葉芷樺

 

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