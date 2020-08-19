【小米股價】小米10年感恩季全平台支付額逾85億 雷軍直播銷售額2.1億

▲ 小米十年感恩季全平台支付額超過85億人民幣，雷軍直播帶貨銷售額2.1億人民幣。

小米 （01810） 今年成立10周年，除了創辦人、董事長雷軍親自演講、直播帶貨外，小米推出Redmi K30至尊紀念版、小米10至尊紀念版等新品，並舉行「816十年感恩季」促銷活動。小米最新公佈，816十年感恩季期間全平台支付金額超過85億元（人民幣，下同），小米官方直播開創18天超長直播記錄，創造7.1億元銷售額，觀看總量突破6090萬。

雷軍在8月16日的直播帶貨錄得2.1億元銷售額，以及5053萬的累計觀看人數。

小米股價今日延續強勢，升逾3%，最新報17.8元，成交達53億元。

新品方面，小米10至尊紀念版在8月16日開售當日，開賣10分鐘銷售額突破4億元。Redmi K30至尊紀念版，首賣1分鐘的銷量亦突破10萬台。Redmi 智能電視 MAX 98''的單日銷量錄得超過1660台的成績。小米AIoT智能設備在小米816十年感恩季期間，銷量則突破390萬件。

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編輯：陳健婷