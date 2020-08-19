【藍籌業績】恒安國際上半年多賺兩成 中期息多派兩成至1.3元

疫情概念股之一的紙巾產銷商恒安國際（01044）宣布，截至今年6月底上半年盈利達22.6億元人民幣（下同），按年上升20.3%，每股盈利1.899元，派中期息1.2元，即1.3港元，較去年同期增加兩成。恒安午市上抵52周新高72港元後回吐，至3時報67.7元跌4.6%。

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受惠於市民衛生意識提高，個人及家庭衛生用品的需求亦有所提升。雖第一季受到物流及復工方面影響，而令銷售造成壓力。但第二季的快速復甦令銷售回升，更抵銷了首季的影響。期內，集團收入達109.28億元，按年上升1.4%。

另外，木漿價格處於低位亦有利集團盈利水平。而集團新的醫護產品及家居自有產品業務提升亦帶動集團毛利提升。毛利率按年上升6.8個百份點至44.1%, 經營利潤為31.85億元，按年升19.8%。

今年7月集團與阿里巴巴(09988))簽署戰略合作協定，阿里巴巴將為恒安提供數智化技術，協助集團建設會員、商品、渠道等全方位統一的網上平台。未來將加提升電商及新零售的覆蓋，進一步擴大集團的市場份額。

較早前，恒安同業維達(03331)亦宣布，上半年盈利大增逾一倍，主要受惠於紙巾產品大賣。

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