【新股IPO】農夫山泉傳下周一招股 料上市後市值逾千億

被稱為「水中茅台」的內地飲用水龍頭農夫山泉，已於周一（17日）啟動上市預路演，並於下周一日（24日）開始招股，預計9月4日在主板掛牌，預計募資規模為10億美元。

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據內地媒體報道，農夫山泉今次將發行不超過13.8億股，綜合市場上的同類股份集資規模、飲料行業平均25至30倍的市盈率、以及農夫山泉的龍頭地位來估計，農夫山泉上市後市值將達1500億至1800億元。

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根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持內地包裝飲用水市場佔有率第一，以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於大陸市場前三位。

不過，受到疫情打擊，消費者流動性減少、零售點關閉等因素，令農夫山泉在今年首5個月收入按年減少12.6%至86.64億元（人民幣，下同），淨利潤則按年減18.2%，為19.31億元。

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期內，來自包裝飲用水產品的收入年跌4.3%；相比之下，來自茶飲料產品、功能飲料產品及果汁飲料產品的收入，分別年減21.2%、40.9%和13.6%。

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