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【港股追蹤】金山績後獲摩通重予增持評級　金山系或回歸香港上市

股樓投資 15:51 2020/08/19

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金山軟件(03888)公布業績，中期純利約91億元人民幣，去年同期虧損約14億元人民幣，不派中期股息。集團預計旗下王牌遊戲《劍網３》全年收入將破歷史新高，另外公司下半年將推4至5款新手遊，對全年遊戲業務表現有信心。

摩通發表研究報告，預期在未來12個月，公司股價將會上升。該行亦相信公司與騰訊的進一步合作有潛在的上行空間，重予公司「增持」投資評級，目標價為50元。

金山軟件旗下金山雲年內在美國上市，集團管理層亦指，美國收緊中概股審計具挑戰性，回港、回A是中概股普遍要面臨的問題，公司正密切關注事態發展，適當條件及情況下會考慮部署回歸港股或A股。

金山股價最高曾升15%，其後升幅縮窄，仍升逾6%。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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