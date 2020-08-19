  • 28°C
香港時間 : 2020819日 (三) 16:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】金蝶中期轉蝕2億　連大行都擔心？

股樓投資 15:44 2020/08/19

分享：

金蝶國際（00268）上月已發盈警，預期截至6月底止，中期業績按年將由盈轉虧，錄得2億元至3億元（人民幣，下同）虧損。最終成績表今日終於揭盅，一如所料虧蝕超過2.2億元人民幣，但市場似乎對這份預期之內的業績並不受落，午後開市隨即有沽壓，下跌超過3%。

公司公布，上半年收入按年下跌6.6%，至13.9億元人民幣，錄得逾2.24億元虧蝕，去年同期則錄得1.1億元純利。最受市場重視的雲服務業務，期內同比增長45.1%，收入增至7.98億元，佔總收入57.5%。

相關文章:【港股追蹤】金山績後獲摩通重予增持評級　金山系或回歸香港上市

惟集團為了推動客戶上雲，企業管理軟件業務同比收入大幅下降，由去年9.35億元跌至今年上半年5.89億元，按年跌37%，拖累整體收入下跌。另一個令人關注的地方，是集團毛利率按年大跌5.6個百分點，跌至73.9%。

瑞銀在績後發表報告，指公司上半年經營開支按年增長21%，高過市場預期。期內雲業務轉型加快，各類雲產品均有顯著增長，惟該行認為雲業務盈利能力仍令人憂慮。

金蝶近年大力發展雲業務，故市場憧憬可以公司可開拓新一片藍海，惟業務發展需時，投資龐大，炒起股價時可以是炒憧憬，惟實際營運數據公布後，投資者亦會以此質低股價。

加上同日公布業績的金山軟件（03888）由虧轉盈，雖然大部分是來自分拆金山雲上市的收益，但市場起碼見證了金山可以釋放雲業務的價值，是金蝶至今未做到的，一來一回下，資金自然投金山一票，估計金蝶股價短期或繼續受壓。

撰文 : 葉志偉

相關文章

【指數換馬】恒指三入三出　被踢走股份勢玩完？
2020/08/17
【指數換馬】恒指三入三出　被踢走股份勢玩完？
【港股追蹤】行業前景不穩？　手機設備股全綫急跌
2020/08/18
【港股追蹤】行業前景不穩？　手機設備股全綫急跌
【京東9618】京東股價績後急升　指數新貴炒埋一份
2020/08/18
【京東9618】京東股價績後急升　指數新貴炒埋一份
【港股追蹤】純利升派息增　呢隻啤酒股績後卻回軟
今日
【港股追蹤】純利升派息增　呢隻啤酒股績後卻回軟
盈警 軟件 金蝶國際（00268） 香港股票

上一篇文章

【港股追蹤】金山績後獲摩通重予增持評級　金山系或回歸香港上市

下一篇文章

【網民熱話】疫情下各公司經營難 網民擔心失業每天失眠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡