【港股追蹤】金蝶中期轉蝕2億　連大行都擔心？

金蝶國際（00268）上月已發盈警，預期截至6月底止，中期業績按年將由盈轉虧，錄得2億元至3億元（人民幣，下同）虧損。最終成績表今日終於揭盅，一如所料虧蝕超過2.2億元人民幣，但市場似乎對這份預期之內的業績並不受落，午後開市隨即有沽壓，下跌超過3%。

公司公布，上半年收入按年下跌6.6%，至13.9億元人民幣，錄得逾2.24億元虧蝕，去年同期則錄得1.1億元純利。最受市場重視的雲服務業務，期內同比增長45.1%，收入增至7.98億元，佔總收入57.5%。

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惟集團為了推動客戶上雲，企業管理軟件業務同比收入大幅下降，由去年9.35億元跌至今年上半年5.89億元，按年跌37%，拖累整體收入下跌。另一個令人關注的地方，是集團毛利率按年大跌5.6個百分點，跌至73.9%。

瑞銀在績後發表報告，指公司上半年經營開支按年增長21%，高過市場預期。期內雲業務轉型加快，各類雲產品均有顯著增長，惟該行認為雲業務盈利能力仍令人憂慮。

金蝶近年大力發展雲業務，故市場憧憬可以公司可開拓新一片藍海，惟業務發展需時，投資龐大，炒起股價時可以是炒憧憬，惟實際營運數據公布後，投資者亦會以此質低股價。

加上同日公布業績的金山軟件（03888）由虧轉盈，雖然大部分是來自分拆金山雲上市的收益，但市場起碼見證了金山可以釋放雲業務的價值，是金蝶至今未做到的，一來一回下，資金自然投金山一票，估計金蝶股價短期或繼續受壓。