憂華為手機安卓不更新 怕iPhone用不到微信 要換手機避開中美紛爭？

中美關係跌至低谷，爭取連任美國總統的特朗普大打「中國牌」。先禁止美國公司與華為交易，華為手機內的安卓系統正是美國谷歌（Google）提供，過去幾個月華為透過不斷延長臨時許可，其手機還可以繼續更新安卓系統，但今周四（19日）臨時許可到期，若今次續不了，意味海外華為手機的安卓系統及應用程式，打後或未能更新。

香港有不少華為手機用戶，尤其是華為旗鑑機P30及P30 Pro，其Leica三鏡頭、4000萬像素廣角鏡及800萬像素長焦鏡，吸引不少愛拍照、愛打卡一群轉用華為機。若今次臨時許可不獲延期，記者身邊有朋友是華為手機用戶，明言打算轉回用iPhone。

然而，用iPhone手機可能未來用不到微信。事關美國特朗普今月初再出招，簽署行政命令，45日後禁TikTok後，還禁止美國公司跟騰訊（00700)交易，表示其所屬的微信（海外版叫WeChat）不能在美國手機iPhone的App架出現。據知騰訊已展開游說。

TikTok未必人人玩，但全世界要跟內地人聯絡都要用微信或WeChat這個通訊軟件，假若iPhone手機不能用「微信」或者WeChat，怎跟內地親友或者廠商聯絡？到時莫非又要買部華為手機用？

假若日後華為手機更新不到安卓系統，蘋果手機又用不到微信，豈不要手執兩部手機「互補長短」。朋友笑笑口提議，要避開中美紛爭，可考慮換韓國或日本手機吧！