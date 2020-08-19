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【IG新功能】IG帳號QR Code製作功能　已開放全球用家

科技 18:25 2020/08/19

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Instagram宣布正式推出內置QR Code製造功能，只需按一個按鈕就能製作出專屬QR Code。

以往追蹤社交平台Instagram用戶，必須輸入帳號名稱。近日為方便Instagram商務客戶更容易吸納粉絲，Instagram宣布正式推出內置QR Code製造功能，只需按一個按鈕就能製作出專屬QR Code。

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Instagram宣布，已正式開放QR Code功能，過往這功能僅支援日本地區，目前已拓展至全球。Instagram用家只要按下個人頁面右上角的功能按鍵，選擇「QR Code」就能立刻製作。值得一提的是，用家更可自訂QR Code的背景顏色及圖案。

Instagram表示，企業可以打印他們的QR Code，讓顧客使用手機相機拍照掃描，就能快速查看商店的營業時間及商品等資訊，以及追蹤該店舖。同時，該功能也可讓個人用戶使用，不過若本身用家將帳號設定為私人帳戶的話，還是需要發出請求，經過用戶批准後才可以看到內容。

另一方面，據外媒報道指，早前也有部分Instagram的用戶收到更新通知，其中一項新功能為「可與使用Facebook的朋友聊天」，相信在不久的將來，Facebook將打通旗下社交平台Instagram與Facebook Messenger即時訊息通訊功能。

>>>【IG新功能】Instagram用戶　即將可向Facebook朋友發訊息

責任編輯：曾曉汶

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