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【美國大選】正式獲黨內提名　拜登為民主黨總統候選人

股樓投資 15:10 2020/08/19

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美國民主黨舉行黨代表大會，正式通過提名前副總統拜登（Joe Biden）為2020年美國總統候選人。拜登與妻子及孫兒們透過直播慶祝獲得提名的一刻，拜登將會在周四發表閉幕演說，「我和家人由衷感謝大家的支持，我們周四見。」

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在一連兩日民主黨的黨代表大會中，先在周二（18日）請來前總統奧巴馬（‎Barack Obama）夫人米歇爾（Michelle Obama）、黨內初選最大對手桑德斯（Bernie Sanders）等人助選後，當中米歇爾批評現任總統特朗普（Donald Trump）是「錯誤的總統」，相反拜登擔任副總統時表現出色，呼籲民眾全力支持拜登。

不過，特朗普在Twitter反擊指：「奧巴馬拜登政府是歷史上最腐敗的政府，包括監視我的競選活動，這是我國歷史上最大的政治醜聞。」，又指「如果不是奧巴馬做過的好事，特朗普也不會在這棟漂亮的白宮中。」

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民主黨周三（19日）再由前總統克林頓（William Clinton）等人發表演說，他批抨特朗普：「特朗普當初指病毒都在控制之中，並很快就會消失，但事實並非如此，然後他每天又在電視上說自己做得有如何出色，並對他不喜歡的專業意見視若無睹」。

77歲的拜登在1972年首次當選參議員後一路連任六屆，並於2008年夥拍與前總統奧巴馬參選總統並勝出。他日前公布55歲加州女參議員賀錦麗（Kamala Harris）為其競選副手。

撰文 : 林展鋒

政治 醜聞 特朗普 賀錦麗 桑德斯 米歇爾 克林頓 拜登 奧巴馬 加利福尼亞

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