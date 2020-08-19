【iPhone12】蘋果計劃明年中推出「Made-in-India」 iPhone12

▲ 蘋果計劃明年中推出印度製造 iPhone12 系列。

據印度媒體引述消息報道，蘋果（美：AAPL）計劃明年中推出「Made in Inida」的iPhone 12系列，為第7 款在印度製造的iPhone機型。另外，蘋果最新款機型iPhone SE預計今年底開始在當地生產。

蘋果已經在當地生產iPhone 6s、iPhone 7、iPhone XR、旧款 iPhone SE、iPhone 11。有說法指，因為蘋果希望將iPhone生產從中國轉移至其他國家。有市場人士分析，即使印度本地製造iPhone可節省約22%的進口關稅，但並不一定會降低印度iPhone的價格。

蘋果的台灣製造商緯創將在位於Narasapura的新工廠生產新iPhone，計劃投資超過3900萬美元，新僱傭1萬名員工，預計今年10月可全面投入使用。

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編輯：陳華