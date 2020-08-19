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京東推綫上家庭醫生服務 冀未來5年為5000萬個家庭提供服務

股樓投資 16:22 2020/08/19

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因為疫情令很大眾的生活很多都被搬到網上進行，包括看醫生。不過這其實也非新鮮事物，只是近年愈來愈多企業加入這個戰團。今日，京東（09618）就宣布旗下的京東健康，推出綫上家庭醫生服務「京東家醫」，並冀望在未來5年可為5,000萬個家庭提供服務。

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京東指，用戶在京東健康簽約家庭醫生後，最多8名家庭成員能擁有專屬的健康檔案，可通過圖文、視頻、電話等方式，使用日常咨詢、專科問診、疑難重症、健康管理等服務，並根據用戶需求提供專家團隊提供在綫會診服務及預約線下面診服務。

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撰文 : 記者: 張以正

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